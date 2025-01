Chiude con numeri da record la mostra dedicata a Botero

E' molto positivo il bilancio della prima e più completa esposizione mai realizzata in Italia a un anno dalla scomparsa del Maestro colombiano, Fernando Botero, che si è conclusa a Palazzo Bonaparte di Roma. Oltre 200mila visitatori, picchi di oltre 4mila entrate nei weekend e negli ultimi giorni di mostra con turni soldout già dall'apertura delle prevendite e file dei non prenotati con oltre due ore di attesa. 18mila biglietti venduti per bambini e studenti; 1.800 gruppi e oltre mille visite guidate, di cui oltre 650 scolastiche. Sono questi i numeri di 'Fernando Botero. La grande mostra' che ha ottenuto un grandissimo successo, confermando la passione e l'affetto del pubblico per un artista unico nel suo genere, dallo stile riconoscibile, che dei suoi soggetti e delle fisicità ne ha fatto da sempre il suo marchio iconico. La mostra a Palazzo Bonaparte ha raccontato attraverso oltre 120 opere - dipinti, acquerelli, sanguigne, carboncini, sculture e alcuni straordinari inediti - il percorso artistico e di vita di Fernando Botero. Molti soggetti sono entrati nell'immaginario di tutti e hanno accompagnato alla scoperta e alla conoscenza dei temi classici e a lui più cari come l'amata America Latina, il circo, la religione, la mitologia, la natura morta, la corrida.

"Siamo molto contenti di come e quanto il pubblico, italiano e internazionale, abbia accolto e apprezzato la mostra sul grande Botero - ha dichiarato Iole Siena, presidente di Arthemisia - Un successo inaspettato ma che conferma, oltre al fascino che questo grande artista esercita su chi si trova di fronte alle sue opere, l'importanza che Botero ha avuto e avrà nella storia dell'arte". La mostra è stata prodotta e organizzata in collaborazione con la Fernando Botero Foundation, con la Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale e Poema e con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Roma - Assessorato alla Cultura.



