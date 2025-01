Prima mostra nella sede della Fondazione Garavani Giammetti

È ufficiale, una grande mostra di abiti d'archivio di Valentino Garavani sarà ospitata per la prima volta a Roma nella sede della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, nella prestigiosa piazza Mignanelli, accanto alla storica maison. La notizia, che circolava sui social da qualche giorno, è stata confermata dallo stesso Giancarlo Giammetti sul suo profilo X. "La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti - ha scritto - aprirà la sua prima mostra di moda e di arte nella tarda primavera nel nuovo palazzo di piazza Mignanelli 23". I lavori di preparazione della sede della fondazione, mille metri quadrati, preannunciavano un progetto legato fortemente a Roma, così come alla storia della moda. Il progetto si ispira alle linee guida di tutta la produzione della maison sin dai suoi primissimi esordi: eleganza, raffinatezza, preziosità, armonia geometrica. Gli spazi dell'Accademia sono stati adibiti principalmente ad attività didattiche e ad esposizioni temporanee dedicate all'arte, al design, alla moda e ad altri contenuti legati alla storia del marchio Valentino. L'obiettivo è dare vita ad un luogo di riferimento a livello internazionale per la promozione dell'arte e della cultura. Giancarlo Giammetti, socio del maestro e assieme a lui fondatore della maison Valentino, aveva annunciato il progetto nel dicembre 2023. Il cantiere era partito all'inizio del 2024.

Intanto si attende il debutto nell'alta moda a Parigi di Alessandro Michele, direttore artistico di Valentino, con la sfilata programmata nel calendario dell'haute couture francese, il 29 gennaio.



