Zucchero per la prima volta al Circo Massimo

A due anni di distanza dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla, Zucchero torna live a Roma e per la prima volta nella sua carriera sarà protagonista al Circo Massimo, aggiungendo così un nuovo capitolo alla sua storia artistica. Per due notti l'iconica cornice si trasformerà nuovamente in un grande tempio della musica live: i biglietti per i due live show, organizzati da Friends & Partners e The Base, saranno disponibili in prevendita da lunedì 13 gennaio dalle ore 16.00 su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it.).

Le date al Circo Massimo di Roma sono in collaborazione con l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. "È il giusto riconoscimento a un grande artista internazionale, che da anni riempie arene e palazzetti in Italia e in tutto il mondo", commenta l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Dopo il grande successo dell'"Overdose D'Amore World Tour", che lo scorso anno ha toccato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, a giugno Zucchero attraverserà l'Italia con il tour con sei nuove serate, di cui due a Roma. Il 19 giugno sarà ad Ancona, il 21 giungo a Bari, il 23 e 24 giugno a Roma,il 26 giugno a Torino e il 28 giugno a Padova. I biglietti per le date di Ancona, Bari, Torino e Padova sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

E' intanto uscito il video del nuovo singolo "Una come te", versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone "Chinatown" della band americana Bleachers. "Mi era piaciuta molto la versione dei Bleachers con Bruce Springsteen e mi sono chiesto come l'avrei reinterpretata. Il risultato è Una come te in italiano - racconta Zucchero - Parla del branco, di quello che succede oggi tra ragazzi. È una storia d'amore in cui lui vuole tirare lei fuori dalla tristezza del sabato sera. È un argomento attuale che mi sta a cuore e che avrei comunque usato per un inedito". Il brano è contenuto nell'album "Discover II" (EMI / Universal Music Italia), il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale, in questi giorni disponibile in digitale anche nella versione deluxe con 18 tracce. Al suo interno le collaborazioni con Jack Savoretti nella nuova versione di "Senza Una Donna (Without A Woman)", Irene Fornaciari in "Moonlight Shadow", Russel Crowe in "Just Breathe" e Salmo in "Overdose D'Amore 2024", oltre al brano "Io Vivo (In Te)".



