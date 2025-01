Malore alla guida, evita le altre auto e muore

Ha avuto appena il tempo di schivare le macchine che venivano di fronte, accostare il Fiat Freemont che stava guidando e mettere le quattro frecce: è morto per una improvvisa crisi cardiaca l'uomo di 70 anni di Ceccano trovato senza vita nell'abitacolo del suo suv.



È accaduto lungo la Provinciale che collega Ceccano con Arnara, a due passi da Frosinone. L'uomo, un pensionato di 70 anni, è stato visto sbandare e finire sulla corsia opposta, poi rientrare subito ed accostare mettendo le quattro frecce di emergenza che segnalavano la presenza di un problema.



Gli automobilisti che si sono fermati lo hanno trovato già senza sensi. Inutile la chiamata al 118. Dopo i primi accertamenti e l'esame esterno della salma, i carabinieri di Ceccano hanno rimesso un'informativa alla Procura della Repubblica del capoluogo classificando il decesso come 'morte per cause naturali'.

