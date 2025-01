Record di presenze per il polo dell'Eur, 1 milione nel 2024

"Chiudiamo il 2024 con un record di oltre 1 milione presenze e di oltre 20 milioni di incassi nelle strutture gestite da Eur Spa: Palazzo dei Congressi, La Nuvola, Palazzo dello Sport e il Parco del Laghetto, che hanno fatto registrare un risultato straordinario raggiunto anche con l'appassionato lavoro dell'Ad Claudio Carserà, dell'intero cda e soprattutto dei nostri dipendenti che ringrazio". Lo dice il presidente di Eur Spa Enrico Gasbarra.

"La società - prosegue Gasbarra - si dimostra solida finanziariamente e il polo dell'Eur sempre più strategico per lo sviluppo di Roma e del Paese, non solo rispetto al turismo congressuale e d'affari, ma anche rispetto alla capacità di offrire un intrattenimento di qualità, in grado di contribuire a creare ricchezza e valore pubblico e sociale per la città.

D'intesa con l'ad e il cda per il 2025 l'obiettivo sarà quello di potenziare ancora di più la vocazione internazionale".

Per quanto riguarda il settore del turismo congressuale e dell'intrattenimento, La Nuvola e Palazzo dei Congressi nel 2024 hanno ospitato 59 eventi con oltre 350mila presenze, di cui 80mila a Palazzo dei Congressi e 270mila alla Nuvola e con un fatturato di oltre 20 milioni di euro. Nel dettaglio: 39 eventi corporate, 16 congressi, un grande evento di intrattenimento come "Euphoria - Art is in the Air" la nuova mostra di arte contemporanea del Balloon Museum e 4 fiere, tra cui Roma Arte in Nuvola, fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che con 140 gallerie nei 4 giorni di apertura a novembre ha segnato il record di 38.000 presenze tra collezionisti e appassionati, e Più Libri più Liberi, fiera della piccola e media editoria, che in 5 giorni a dicembre ha attratto alla Nuvola oltre 110mila visitatori tra stand, dibattiti, presentazioni.

L'hub congressuale ha accolto anche un ricco calendario di eventi culturali e spettacoli, che hanno portato alla Nuvola e a Palazzo dei Congressi nel 2024 quasi 20mila persone per assistere a concerti di musica sinfonica, jazz, pop, balletti, stand up comedy, con un fatturato di 200mila euro. Tanti gli artisti noti che si sono succeduti sul palco della Nuvola e di Palazzo dei Congressi, tra cui Alice, Tony Hadley, Christian De Sica, Ficarra e Picone, Paolo Fresu, Irene Grandi, Massimo Ranieri, Ron, Roberto Vecchioni e gli Yes. E poi le orchestre di Massimo Nunzi e di Europa InCanto che hanno fatto registrare il tutto esaurito e il grande balletto con le collaborazioni con il Teatro dell'Opera di Roma, Torino dance festival, culminato nella prima mondiale di Dancing Glass, omaggio a Philip Glass, che ha portato sul palco della Nuvola stelle internazionali come Lucinda Childs e Chassi Abranches.

Anche il Palazzo dello Sport di Nervi e Piacentini, principale arena indoor della città per concerti ed eventi sportivi con una capienza fino ad 10.000 persone, tornato nella gestione diretta di Eur Spa, ha accolto nel 2024 oltre 300mila persone. Nel 2025 continuerà ad essere con i suoi 50 eventi già ad oggi confermati, tra cui spiccano il ritorno di Lorenzo Jovanotti e di Max Pezzali con date già sold out, uno dei principali punti di riferimento per gli organizzatori di concerti ed eventi nella Capitale.

E ancora il Parco del Laghetto dell'Eur che ha ospitato oltre 500mila persone in occasione degli eventi di intrattenimento di grandissimo successo organizzati, tra cui This is Wonderland - Pinocchio Back to Wood, allestito al Giardino delle Cascate lungo le sponde del Laghetto dell'Eur, in una cornice suggestiva resa magica dall'imponete show che ha animato 40mila metri quadrati di parco di proprietà di Eur Spa, premiato con il Best Event Awards Italia 2024, e la coppa del mondo di Triathlon. Per questo ultimo appuntamento il Laghetto dell'Eur e i parchi di Eur Spa sono stati scelti per ospitare un grande evento sportivo internazionale, per la prima volta a Roma.



