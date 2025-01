Ama, dal 2 al 19 campagna straordinaria raccolta alberi Natale

Al via la raccolta straordinaria degli abeti natalizi organizzata da Ama in collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Dipartimento Tutela Ambientale e l'Ordine degli Agronomi di Roma. La campagna, che si intitola "Fai un regalo all'ambiente! Dona alla natura il tuo albero di Natale", consente ai cittadini che hanno allestito un albero di Natale utilizzando un vero abete di portarlo gratuitamente dal 2 al 19 gennaio nei Centri di Raccolta Ama. Per individuare il centro di raccolta aperto più vicino e conoscere gli orari di apertura è possibile consultare il sito aziendale www.amaroma.it Per non danneggiare l'abete e facilitarne il trasporto, è bene introdurlo in un sacco di plastica aperto alla base.

Analogo accorgimento (con l'unica differenza del sacco integro alla base) dovrà essere usato per la zolla in modo tale da impedirne la frantumazione.

Il Presidente di Ama, Bruno Manzi rivolge un appello affinché, i cittadini non abbandonino in sedi improprie gli alberi di Natale: "desidero rivolgere in questi giorni di festa un invito a tutti ad approfittare di un'opportunità unica, quella di restituire il proprio abete di Natale al ciclo della natura. Ama provvederà, assieme ai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale e dell'Ordine degli Agronomi di Roma, a selezionare gli abeti e a verificare se ve ne siano in condizioni tali da essere ripiantumati. I restanti saranno trasportati nell'impianto di compostaggio di Maccarese per essere trasformati in compost, un fertilizzante naturale di altissima qualità con cui si potranno concimare piante in vaso o da giardino".



