Stop a fuochi e petardi, Gualtieri firma ordinanza anti-botti

Stop ai fuochi d'artificio nella Capitale. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza anti botti in vista di Capodanno. Visto che l'utilizzo dei prodotti "non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo", il comune di Roma, come nel resto d'Italia, pone un freno all'utilizzo. Nell'ordinanza si sottolinea il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti. E comunque cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.). La violazione dell'ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente.



