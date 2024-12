In calo interventi pompieri a Roma nel 2024 ma più incendi

Sono oltre 44 mila gli interventi effettuati quest'anno dai vigili del fuoco a Roma e Provincia, in calo del 9 per cento rispetto ai quasi 49mila del 2023. Sono alcuni dei dati resi noti durante lo scambio di auguri con i giornalisti. Gli interventi, dal 19 dicembre 2023 al 19 dicembre 2024, hanno impegnato oltre 58mila squadre.In aumento gli incendi (9706 rispetto agli 8689 dell'anno scorso) e in particolare i roghi di vegetazione che sono stati oltre 3700 a fronte dei 2500 circa del 2023 (+49%). Per spegnerli sono state impiegate 6200 squadre. In calo del 33% i danni d'acqua e del 16% gli incidenti stradali per cui è stato necessario l'intervento dei pompieri.



