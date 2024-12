"Stanotte a Roma" in esclusiva su Tivusat

Alberto Angela torna con un nuovo emozionante capitolo della serie di speciali "Stanotte a ...".

Questa volta, il viaggio è dedicato alla Città Eterna, Roma, che sarà protagonista assoluta di una serata unica. Lo speciale andrà in onda su Rai Uno la notte di Natale, il 25 dicembre, alle ore 21.30, per regalarci un'esperienza indimenticabile alla scoperta della capitale italiana come non l'abbiamo mai vista prima.

Roma, con i suoi tremila anni di storia, si rivela in tutta la sua maestosità e fascino soprattutto nelle ore notturne. È in questo scenario suggestivo che la bellezza, il mistero e la magia della città emergono in tutta la loro forza, rendendo questo speciale una vera celebrazione della cultura e del patrimonio italiano. "Scoprire la Città Eterna di notte è come un dono nella notte più speciale dell'anno" ha dichiarato lo stesso Alberto Angela, sottolineando l'unicità di questa produzione.

Ma le sorprese non finiscono qui: per gli utenti della piattaforma satellitare gratuita TIVU'SAT, lo speciale sarà trasmesso in esclusiva sul canale 210 RAI4K, offrendo immagini mozzafiato in Ultra Alta Definizione. Grazie a questa tecnologia, sarà possibile apprezzare ogni dettaglio, immergendosi completamente nella magia delle immagini, dai monumenti iconici alle vie nascoste, dalle luci che accarezzano le antiche rovine al silenzio che avvolge i vicoli più remoti.

TIVU'SAT, con il suo bouquet di oltre 180 canali gratuiti, è ormai un punto di riferimento per oltre sei milioni di utenti in tutta Italia. Offrendo un'esperienza di visione all'avanguardia, si conferma come la scelta ideale per chi cerca contenuti di qualità senza compromessi. Lo speciale "Stanotte a Roma" rappresenta quindi un regalo di Natale imperdibile, un'occasione per riscoprire Roma sotto una nuova luce e lasciarsi conquistare dalla narrazione appassionata e coinvolgente di Alberto Angela.

Per non perdere questa straordinaria esperienza, visita il sito www.tivu.tv per consultare tutti i dettagli sulla programmazione e verificare come accedere ai canali della piattaforma TIVU'SAT.





