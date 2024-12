Simongini, compenso di 30 mila euro mostra e catalogo Futurismo

"In relazione ad alcuni articoli diffamatori pubblicati in questi giorni e contenenti dati errati, preciso che il contratto per la curatela della mostra fattomi dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea ammonta ad euro ventimila oltre oneri di legge. Si sta perfezionando un altro contratto sempre con la GNAM per la mia curatela del catalogo, a cui ho lavorato per molti mesi, per un onorario di diecimila euro oltre oneri di legge. A breve sarà pubblicato anche questo su Mepa. E' tutto trasparente, quindi non si tratta complessivamente di quarantamila euro ma di trentamila euro per due anni intensi di lavoro in una mostra che implica una grande responsabilità'', a spiegarlo in una nota è Gabriele Simongini che ha curato per la Gnam la mostra Il tempo del Futurismo, inaugurata il 3 dicembre e che sarà aperta fino al 28 febbraio, mentre le polemiche continuano dalla vigilia.

''Sulla questione del ritiro dalla mostra della scultura "Forme uniche della continuità nello spazio" di Boccioni - continua Simongini - , posso dire che il proprietario Roberto Bilotti ha accettato per iscritto la didascalia proposta dalla Gnam nel momento in cui ha consegnato la scultura, dopo aver molto insistito per esporla. La Gnam ha tutta la documentazione in proposito. Inoltre "Antigrazioso" di Boccioni da ieri è regolarmente in mostra, dopo un piccolissimo intervento di restauro. Nessun mistero, quindi".



