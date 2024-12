Viterbo, 400 kg di alimenti scaduti, Nas chiudono ristorante

Sequestrati 400 chili di alimenti di vario genere, chiusa una attività ristorativa, ed elevata una sanzione amministrativa di 4,500 euro.

Questo è il bilancio di un controllo effettuato dai carabinieri del nucleo Nas in un ristorante etnico di Viterbo.

L'ispezione nel locale è stata eseguita nell'ambito di una serie di controllo effettuati dai Nas nei ristoranti etnici del viterbese.

In particolare, nel ristorante sanzionato, sono stati trovati 400 chili di alimenti di vario genere in parte non tracciati ed altri con la data di scadenza e termine minimo di conservazione superati.

Inoltre, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie a seguito delle quali è stata disposta dalle autorità sanitarie la chiusura-sospensione dell'attività.

Infine, al proprietario del ristorante per le irregolarità rilevate oltre alla chiusura del locale, è toccata anche una sanzione amministrativa di 4.500 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA