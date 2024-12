Festa al Mic per i 50 anni di Aggiungi un posto a tavola

Dopo 50 anni di palco e successi, due milioni di spettatori in otto edizioni in Italia più altre 32 in 10 diverse lingue in giro per il mondo, e con quel titolo ormai diventato un modo di dire per tutti, Aggiungi un posto a tavola approda al ministero della Cultura, festeggiato con una targa dal Mic consegnata al produttore Alessandro Longobardi dal sottosegretario Gianmarco Mazzi "per l'elevato valore della commedia musicale italiana" e "il genio creativo di Pietro Garinei e Sandro Giovannini" e con una medaglia della Camera dei deputati assegnata dal presidente della Commissione cultura Federico Mollicone.

"Quando mi si viene a dire che alcune forme d'arte come, ad esempio, il rock sono molto recenti - commenta Mazzi - io rispondo che se il rock lo ha inventato Elvis Presley ha ormai settant'anni. Quindi è anche giusto che sedi austere come il ministero della Cultura, che è un po' un presidio depositario della storia della cultura della nazione, valorizzino anche le altre forme d'arte" come la commedia musicale italiana "che a volte vengono trattate un po' come delle Cenerentole".

"Aggiungi un posto tavola è la dimostrazione che anche una commedia musicale all'italiana può essere un successo internazionale - aggiunge Mollicone -. Le istituzioni hanno anche il compito riconoscere, celebrare, oltre che finanziare, lo spettacolo dal vivo italiano".

In scena in questi giorni al Brancaccio di Roma e poi in torunée, la nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola, realizzata da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni, vede Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini protagonisti nei panni di Don Silvestro e Consolazione, con Sofia Panizzi-Clementina, Francesco Zaccaro-Toto e la regia di Marco Simeoli (che interpreta anche il sindaco) su quella originale di Garinei e Giovannini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA