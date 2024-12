Abracadabra la Notte dei Miracoli, magia e solidarietà a Roma

Roma si trasforma nella Capitale dell'illusionismo con Abracadabra la Notte dei Miracoli, festival di magia internazionale in tour per l'Italia che sbarca al teatro Ghione con un cast rinnovato ed effetti mozzafiato dal 26 dicembre 2024 al 12 gennaio compreso uno speciale Capodanno.

Gli illusionisti più talentuosi e creativi, provenienti da diverse parti del mondo, si esibiranno assieme con una fusione di stili e modi di interpretare l'arte magica, attraverso la contaminazione del circo, del teatro, della musica e della danza. E per la prima volta in assoluto nel corso di questa edizione sarà assegnato il premio "Abracadabra", una bacchetta magica d'oro impreziosita da due puntali in Swarovski e realizzata da un abile artigiano italiano.

Protagonisti assoluti di questa edizione: Young Min Kim, (Corea del Sud) campione del mondo di magia nel 2015 e finalista dell'ultima edizione di America's got Talent. Celia Munoz (Spagna) che combina la ventriloquia e canto lirico. Miguel Munoz (Spagna) Grand Prix al Campionato del Mondo di Magia nel 2018, ha lavorato con acclamate compagnie e registi come Tim Burton e Disney nel film Dumbo. Tiziano Grigioni (Italia), prestigiatore, stand-up comedian e autore, è una delle proposte più accattivanti della magia italiana. Yan Yan Ma (Cina) tra le poche illusioniste donne al mondo. Andrea Farnetani (Italia) vincitore del "Pavé d'Or" al festival des artistes de rue de Vevey è un performer multiforme da Nouveau Cirque. Shape Company, (Italia) Compagnia nata dall'incontro di molteplici linguaggi di espressione artistica, unisce discipline aeree, danza e acrobatica creando performance di altissimo livello. Non poteva mancare anche quest'anno la conduzione degli eclettici Disguido, padroni di casa e registi dello spettacolo, vincitori del Mandrake d'Or, l'Oscar della Magia. Parte del ricavato sarà devoluto a Uniphelan e Antas Onlus.



