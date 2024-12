Pendolari Lazio, comitati e studenti 'situazione insostenibile'

"'Buon viaggio? No, buona fortuna!': è l'allarme che abbiamo lanciato ieri durante l'assemblea pubblica che si è svolta a piazzale Flaminio". Così la Cgil di Roma e del Lazio, i comitati dei pendolari, Federconsumatori Lazio, Legambiente Lazio e Rete degli Studenti Lazio.

"Le difficili condizioni del trasporto pubblico locale, frutto anni di tagli lineari e mancati investimenti, sono innegabili e mettono quotidianamente alla prova pendolari e personale - scrivono sindacati, studenti e associazioni - In una piattaforma dettagliata le diverse realtà chiedono investimenti per rafforzare le agevolazioni tariffarie e per migliorare tutto il sistema, da reti più efficienti, a stazioni vivibili e sicure, fino ad un parco circolante rinnovato ed ecosostenibili. Agli investimenti per le infrastrutture, la gestione del servizio e il personale, per migliorare la qualità del lavoro e del servizio, si affiancano anche proposte a costo zero come il maggior coordinamento il trasporto su ferro e su gomma, urbano e extraurbano, romano e regionale per una intermodalità realmente efficiente da estendere alle reti urbane locali attraverso un ente regionale integrato dei trasporti".

"Su queste proposte chiederemo alla Regione Lazio e al Comune di Roma di aprire la discussione e dare risposte a partire dallo scongiurare l'aumento delle tariffe nei bilanci previsionali in discussione in queste settimane", concludono.



