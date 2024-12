Al Colosseo "in-genium" tra passato e futuro della tecnologia

Un progetto di ricerca sulle radici della tecnologia antica e sui legami con la capacità di ingegneria di oggi, esplorati in ambito filosofico, semiotico oltre che archeologico e architettonico, ma soprattutto attraverso il linguaggio della fotografia contemporanea. E' stato presentato presso la Curia Iulia del Parco Archeologico del Colosseo, il progetto editoriale "In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia", nato dalla sponsorizzazione del Gruppo Maire con la propria Fondazione Maire - Ets.

Il volume ripercorre la storia della téchne - l'arte del fare e del saper fare - grazie al coinvolgimento di allievi e maestri delle Accademie di Belle Arti italiane di Brera, Catania e Roma, coinvolti in un laboratorio sperimentale di "residenza d'artista" a Roma e coordinati da Carmelo Nicosia. Con un progetto esplora per temi e lemmi la genialità della progettazione neroniana della Domus Aurea o la misura del sacro e del bello tra Curia Iulia e Foro Romano e che spazia da i sistemi idrici degli Horti Farnesiani, fino al sistema di montacarichi sotterranei del Colosseo per sollevare le scenografie degli spettacoli e la tecnica di costruzione verticale dei rocchi della Colonna Traiana o la Domus Tiberiana, esempio di "economia circolare". Il libro si apre con una sequenza di scatti potenti di Luca Campigotto, intersecati con paesaggi industriali provenienti dall'archivio di impianti realizzati da Maire e una selezione di fotografie resterà esposta presso il Parco archeologico del Colosseo per il periodo delle festività. Il progetto fotografico si trasforma in racconto attraverso la voce di Jacopo Veneziani, in un podcast a cura di Chora Media.



