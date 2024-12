Un grande murales per Raffaella Carrà, omaggio della Rai

Con una nuova opera di street art 'Dietro la Tv', dedicata a Raffella Carrà, prosegue la celebrazione della storia dell'azienda Rai, in occasione dei 100 anni della Radio e dei 70 della Tv. Un tributo al personaggio che più di tutti, ha incarnato lo spirito del pop nel panorama televisivo e musicale italiano. La location è stata individuata nel Centro di Produzione Tv di via Teulada, a Roma, già intitolato alla grande professionista, in cui l'opera si staglierà su una superficie di 20 metri quadrati, praticamente tutta l'altezza dell'edificio.

La figura di Raffella, con uno sguardo sorridente, accoglie l'osservatore. Tante mani circondano Raffella, le mani che silenziosamente le hanno curato il makeup, i costumi, le luci, la regia: mani che esprimono la professionalità, la cura e la grande preparazione di Raffella. Le mani, simbolicamente, sono quelle delle molteplici maestranze Rai, protagoniste silenziose di tutto ciò che i telespettatori vedono in Tv. Nella parte inferiore appare una famiglia che guarda il televisore, simbolo di un focolare, felice di vedere Raffaella.

Lo schermo della Tv è trait d'union tra due aspetti: quello della invisibile preparazione e cura e quello che si vede in Tv, il punto di incontro che rende magico e affascinante il mondo televisivo. L'opera è stata realizzata dall'architetto Francesco Persichella in arte Piskv, e riflette molto la sua ispirazione Pop, nelle forme e nei colori. I materiali utilizzati per la realizzazione del murale sono completamente atossici e non prevedono l'utilizzo di solventi e sono stati forniti da Mapei, leader mondiale nella produzione di soluzioni e sistemi per l'edilizia. Un altro importante tassello in quanto Rai, sempre attenta alle problematiche climatiche-ambientali, garantisce l'ecosostenibilità dei prodotti utilizzati in collaborazione con Mapei.



