Giubileo: Gualtieri inaugura restyling via Ottaviano

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato il nuovo assetto di via Ottaviano, ora ampiamente pedonalizzata, nell'ambito dei lavori per il Giubileo. "Basta confrontare la foto di come era e di come è adesso per capire che ne valeva la pena - ha detto arrivando - Le condizioni precedenti erano pessime, chiaramente ringrazio per la pazienza.

Per qualche mese si è dovuto limitare l'accesso all'area ma la strada è decisamente più bella e sarà più piacevole passeggiare.

È tutta un'altra cosa''. Il sindaco ha visitato i vari negozi che ora si affacciano sulla strada, dove passerà solo il tram, conversando con i commercianti.



