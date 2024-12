Giubileo: dal 16 dicembre la mostra 'Icone di speranza'

Il Dicastero per l'Evangelizzazione, responsabile per l'organizzazione del Giubileo, in collaborazione con i Musei vaticani, inaugura un nuovo evento d'arte e fede della rassegna "Il Giubileo è Cultura". Dal 16 dicembre fino al 16 febbraio 2025 sarà visitabile, nella Chiesa di Sant'Agnese in Agone a Roma, la mostra sulle icone d'Oriente dal titolo "Icone di speranza. Il cammino della fede nei Musei Vaticani", curata congiuntamente da Anna Pizzamano e Pietro Beresh del Reparto per l'Arte bizantino-medievale dei Musei Vaticani. "L'iniziativa si inserisce nel percorso culturale verso l'Anno Santo e accompagnerà temporalmente e spiritualmente l'apertura del Giubileo ordinario", spiegano i promotori dell'iniziativa.

I visitatori potranno ammirare gratuitamente, all'interno della sagrestia del Borromini, l'esposizione di alcune rare icone bizantine provenienti dai Musei del Papa. "Sono diciotto le opere selezionate dai nostri due curatori; scelte in tutta l'area dell'Europa orientale cristiana: Grecia, Bulgaria, Ucraina, Russia, Macedonia - spiega il direttore Barbara Jatta -. Le abbiamo chiamate icone di speranza, in linea con il motto del Giubileo, proprio perché siano veicolo di pace e di fratellanza, come è dimostrato dalla commistione di stili.

Metterle tutte insieme equivale a dire che siamo tutti portatori di uno stesso messaggio".

Le opere esposte, raffiguranti personaggi e scene della vita di Gesù, di Maria e dei Santi, sono realizzate in un arco cronologico piuttosto vasto (XV-inizio XX secolo). Diversi anche i materiali di realizzazione. Significativa inoltre la varietà tipologica dei manufatti in mostra: icone votive, destinate all'uso liturgico e alla preghiera personale, trittici da viaggio e Menologi.

"L'icona non è solo dipinto - sottolinea il Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella -. Essa diventa un'autentica scrittura dove leggere la storia della salvezza. La storia insegna di tanti pellegrini che portavano con sé l'icona per non sentirsi soli nel cammino, ma inseriti nella compagnia dei santi. Ci auguriamo che quanti avranno la possibilità di visitare l'esposizione possano contemplare il mistero che emerge dall'icona per appropriarsi della santità che intende esprimere".

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con ingresso gratuito.



