Caritas Roma, librerie solidali per le famiglie in difficoltà

"Il Merlo di Caritone" è un corner book all'interno degli Empori della solidarietà della Diocesi di Roma per promuovere la lettura, soprattutto dei bambini, che usufruiscono degli aiuti alimentari della Caritas diocesana.

L'iniziativa verrà presentata giovedì 12 dicembre, alle ore 15, presso la Cittadella della Carità (in Via Casilina Vecchia 19), con lo spettacolo musicale e le letture affidate a Davide Rondoni e David Riondino. Il progetto nasce dalla consapevolezza che, per molte persone in condizione di vulnerabilità, l'accesso alla lettura è spesso un diritto negato. Offrire libri gratuitamente a chi frequenta gli Empori della Solidarietà non significa soltanto mettere a disposizione un bene culturale, ma agire contro la povertà educativa. La lettura, infatti, è riconosciuta come un potente strumento di formazione e crescita, in grado di attivare processi cognitivi e stimolare capacità fondamentali per lo sviluppo individuale. Il corner book non è solo una libreria solidale, ma un vero e proprio laboratorio culturale.

Tra gli obiettivi, la promozione della lettura attraverso iniziative come letture ad alta voce, incontri con autori e la formazione dei volontari per diffondere la passione per i libri.

Il progetto è proposto nell'ambito del programma CaritasArt.

L'inaugurazione del corner book prevede un pomeriggio ricco di eventi: il taglio del nastro sarà seguito dalla lettura di una fiaba e dalla distribuzione di segnalibri ricordo per i presenti.

A concludere, il concerto gratuito "L'onore degli invisibili" con Davide Rondoni e David Riondino, nell'ambito della rassegna "Come in cielo così in strada", che vede la direzione artistica del Maestro Ambrogio Sparagna e di Erasmo Treglia. Con il corner book "Il Merlo di Caritone", la Caritas di Roma rinnova il suo impegno per un'azione che unisce solidarietà e cultura, dimostrando che la lotta alla povertà passa anche attraverso l'arricchimento della mente e dello spirito.



