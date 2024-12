Gdf, scoperte 33 barche diporto sconosciute al fisco

Scoperte 33 imbarcazioni da diporto totalmente sconosciute al fisco, per un valore di circa 2 milioni di euro, di proprietà di alcuni cittadini italiani che avevano omesso la dichiarazione del possesso dell'imbarcazione con bandiera estera. Agli armatori sono state elevate sanzioni amministrative per circa 530 mila euro. E' il bilancio dell'operazione anti evasione "Fake Flag", per il contrasto al fenomeno delle bandiere estere a bordo delle imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani, condotta dalle Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia.

Il monitoraggio dei porti e approdi del litorale, nonchè il pattugliamento diurno delle acque territoriali della Regione Lazio, ha consentito la raccolta di un'ingente quantità di dati che, successivamente analizzati, ha permesso così di individuare gli armatori che non hanno dichiarato il possesso della loro imbarcazione. Ulteriori 4 imbarcazioni, battenti bandiera extracomunitaria, sono state sottoposte a sequestro in quanto avevano superato il limite di permanenza sul territorio comunitario senza aver assolto il pagamento degli oneri doganali. L'attività è stata condotta in sinergia con l'Agenzia delle Dogane di Civitavecchia in virtù di un protocollo d'intesa siglato dal Comando Generale della Guardia di Finanza a livello nazionale.



