Un libro su cinque per bambini venduto in librerie indipendenti

Quasi 1 su 5 tra i libri per bambini viene venduto nelle librerie indipendenti, all'interno delle quali gli editori indipendenti pesano per il 42,3% del valore.

Le librerie indipendenti in Italia sono dunque il canale privilegiato per la vendita di libri per bambini e ragazzi pubblicati da editori indipendenti. È quanto emerge da una ricerca su 'Il ruolo degli editori Indipendenti nel segmento Bambini e Ragazzi' elaborata a partire dal quinquennio 2019 -2023 e con un'analisi dei primi 10 mesi del 2024, realizzata da Nielsen IQ/GfK per conto di Emme Promozione.

L'indagine è stata presentata oggi, 5 dicembre, a Più libri più liberi, nell'ambito dell'iniziativa Kiddo. Indipendentemente leggo, una festa lunga un mese, prevista a febbraio 2025, esclusivamente dedicata alle case editrici rappresentate da Emme Promozione Junior nelle librerie indipendenti aderenti: 30 editori, più di 100 punti vendita e 250 incontri, presentazioni e laboratori diffusi in tutta Italia rivolti a bambini, ragazzi e genitori. Dall'analisi viene fuori che il segmento bambini e ragazzi in Italia pesa il 18,1% del valore del mercato editoriale e segna una netta crescita nell'ultimo quinquennio.

All'interno di questo comparto gli editori indipendenti hanno contribuito in modo determinante all'incremento, registrando un +68% in 5 anni e arrivando a pesare il 33% del totale. "In questo incremento ha giocato un ruolo fondamentale il Decreto Franceschini con i fondi dati alle biblioteche per l'acquisto dei libri. Decreto il cui mancato rinnovo per il 2024 potrebbe spiegare anche parzialmente il dato dei primi 10 mesi del 2024, che segnano una leggera flessione generale del mercato bambini e ragazzi, in linea con il resto della produzione editoriale" spiega una nota. "Emme Promozione da due anni gestisce la vendita degli editori per bambini e ragazzi con una rete vendita specializzata, una scelta organizzativa che sta consentendo un livello di cura e dedizione agli editori e ai librai molto alto e che accorcia molto la distanza tra editore e librerie, favorendo le sinergie e le collaborazioni. Il progetto Kiddo. Indipendentemente leggo è l'esempio di questa nuova e positiva esperienza promozionale" spiega Luisa Brembilla, responsabile Operations & Marketing di Emme Promozione.

Tra gli eventi previsti a febbraio che coinvolgeranno tutti gli editori promossi da Emme Promozione, Babalibri proporrà un piccolo tour di Daniel Frost, per Terre di Mezzo Paolo Proietti presenterà Perché ti voglio bene, che ha illustrato accompagnando i testi di Luca Tortolini, Premio Andersen 2024 come miglior scrittore e Settenove, casa editrice per la prevenzione della violenza di genere, sarà protagonista con letture contro i pregiudizi. Tra i protagonisti anche Roberto Piumini per Orecchio Acerbo ed Emanuela Nava per Carthusia.





