Blitz interforze in periferia Roma, in corso controlli

Un servizio straordinario di controllo interforze 'Alto Impatto' è in corso nell'area del Quarticciolo, alla periferia di Roma. L'intervento, disposto con ordinanza del Questore come deciso in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini, vede impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, personale della polizia locale e del 118.

Lo scopo - viene sottolineato- è prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini. I controlli stanno interessando tutto il quadrante compreso tra la via Palmiro Togliatti, via Prenestina e via Casilina, che è stato circondato dalle forze dell'ordine. In campo anche circa 300 agenti della polizia locale. In atto verifiche anche all'interno di alcuni alloggi occupati abusivamente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA