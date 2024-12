Futurismo, Dambruoso contro Simongini "mi diffama"

Alberto Dambruoso, storico dell'arte ed esperto di Umberto Boccioni, il mancato co-curatore della mostra sul Futurismo alla Gnam replica alle accuse del curatore, Gabriele Simongini e preannuncia l'intenzione di adire le vie legali. "Il riferimento alle autentiche messe in dubbio non può che essere riferito al sottoscritto perché non risultano esservi state altre vicende giudiziarie che abbiano avuto ad oggetto autentiche di Boccioni" dice Dambruoso riferendosi alle dichiarazioni rilasciate ieri da Simongini, in cui il curatore della mostra sul Futurismo, senza fare nomi, ha affermato di aver fatto a meno di alcuni collaboratori tra cui figurava una "persona di cui sono state messe in dubbio alcune autentiche di quadri di Boccioni".

"L'unico caso che è stato preso in esame dalla magistratura riguarda una sola opera di Boccioni e quindi una sola autentica (e non "alcune autentiche") e tale procedimento si è risolto con una piena archiviazione non impugnata" precisa lo storico dell'arte che quindi preannuncia: "Anche di questa diffamatoria insinuazione si dovrà occupare chi di dovere".



