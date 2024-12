Roma vicina a Bove, 'forza Edo' su maglie gara contro Atalanta

"Forza Edo". E' la scritta sulle maglie bianche indossate dai giocatori della Roma nel riscaldamento della gara contro l'Atalanta. Il messaggio è per Edoardo Bove, calciatore di proprietà della Roma ma in prestito alla Fiorentina che ieri ha accusato un malore durante la gara contro l'Inter. "Sono state ore brutte perché a distanza non sapevamo cosa stesse succedendo - ha raccontato l'ex compagno di squadra Gianluca Mancini, a DAZN -. Per fortuna nella notte e stamattina ci hanno detto che Edo sta bene e questa e la cosa più importante. Lo abbiamo visto crescere qui con noi e gli vogliamo un mondo di bene".



