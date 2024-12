Guerrieri Amorosi per i 400 anni di Tancredi e Clorinda

A 400 anni dal debutto del Combattimento di Tancredi e Clorinda, il Teatro Palladium dell'Università Roma Tre ospita in prima assoluta e come evento speciale l'8 dicembre Guerrieri amorosi, omaggio a Claudio Monteverdi e Torquato Tasso in forma di trittico, sulle note di Alessandro Solbiati, Luciano Berio e Claudio Monteverdi, con la direzione musicale di Fabio Maestri e l'esecuzione dell'ensemble In Canto.

Il capolavoro della musica seicentesca, ispirato al canto XII della Gerusalemme Liberata di Tasso, torna così sul palcoscenico con una nuova luce, in una reinterpretazione che ne valorizza sia il carattere eroico e amoroso sia la sorprendente attualità dei temi. Guerrieri Amorosi non è solo un tributo a Monteverdi, ma anche una ricerca di nuovi linguaggi artistici, in cui gli elementi classici si combinano con soluzioni innovative per incontrare le esigenze di un pubblico trasversale.

La composizione inedita di Alessandro Solbiati, ispirata all'opera originale, si configura come un contributo esclusivo che esplora le sfide interpretative e le eredità artistiche nel panorama musicale contemporaneo, e offre al pubblico una riflessione sulla continuità del patrimonio culturale e sui suoi significati nell'attualità.

In programma anche l'esecuzione de Il Combattimento di Luciano Berio (1966), tra i più importanti compositori e sperimentatori del Novecento, che rielabora invece la partitura per avvicinarla al pubblico moderno, insieme con una nuova composizione creata appositamente per il 400/o anniversario da Alessandro Solbiati (2024), che offre una visione attuale del conflitto amoroso e bellico dei protagonisti. Completano la serata altre due opere inedite dedicate a Monteverdi dalla compositrice Carmen Fizzarotti e dal compositore Francesco Mariotti.



