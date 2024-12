Giubileo: 'Giardini di Castel S. Angelo pronti entro primi 2025'

"Il giardino di Castel Sant'Angelo sarà pronto entro il primo trimestre 2025". Lo ha annunciato l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi in audizione in commissione capitolina Ambiente.

"Sulle ville storiche - ha detto ancora - è uscita una manifestazione di interesse per presentare dei progetti di finanza per villa Sciarra, abbiamo dato a Zètema la concessione dell'immobile di Villa Aldobrandini dove è in corso la realizzazione delle coffee house, del museo e la sistemazione totale della villa, ma usciranno anche per altri parchi come Villa Ada. Sono partiti i lavori per Villa Glori, per il parco di San Sebastiano, per il Giardino Segreto e la Serra dei Draghi di Villa Borghese".



