Viterbo, la sindaca Frontini dà il via agli eventi natalizi

"Tutti insieme abbiamo lavorato affinché quest'anno il Natale Viterbese fosse condiviso, fosse comunitario, fosse sentito e partecipato". Così, oggi pomeriggio la sindaca Chiara Frontini durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi per il Natale viterbese. Quest'anno l'amministrazione oltre a provvedere agli addobbi e alle illuminazioni stradali, ha messo in campo una serie di iniziative che animeranno la citta, nate dalla collaborazione tra varie realtà cittadine.

Tra queste molti eventi benefici, tra cui: un pranzo sociale ideato dal sodalizio dei facchini di Santa Rosa e la lotteria con in palio buoni acquisto per generi alimentari per un totale di 1.600 euro. Non mancheranno artisti di strada e bande musicali che coloreranno le piazze viterbesi, che quest'anno saranno animate a tema. Infine, l'immancabile mercatino natalizio, inaugurato oggi pomeriggio dalla sindaca dopo la conferenza stampa, che ormai come da tradizione fiorisce lungo viale Marconi. Madrina oggi al taglio del nastro miss Roma Beatrice Mazzoni.

"Se dovessi dare un aggettivo per descrivere questa edizione del Natale 2024 la definirei proprio così, partecipata, dove l'amministrazione ha fatto da telaio sottostante all'organizzazione mettendo ovviamente in campo la base, e poi sia il tessuto commerciale che il tessuto associativo della città hanno fatto il resto - ha concluso Frontini -. Quindi questo è un Natale che ha il profumo della collaborazione tra pubblico e privato, tra realtà profit e no profit, tra realtà del mondo della solidarietà, del terzo settore e realtà più prettamente commerciali".



