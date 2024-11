Libri fantasy, oltre mille titoli pubblicati in Italia nel 2024

Sono oltre mille i titoli di genere fantasy pubblicati nei primi dieci mesi del 2024 in Italia, una quota stabile negli ultimi tre anni. Il dato fa parte del focus sui generi previsto nel programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall'Associazione Italiana Editori, in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all'8 dicembre.

Peso del fantasy nelle vendite in Italia, crescita degli ultimi anni e ibridazione con altri generi, a partire dal romance, saranno al centro dell'incontro 'Libri fantasy e dove trovarli' che si terrà il 7 dicembre in Sala Aldus, alle ore 11.30. Dopo la presentazione dei dati di mercato, in collaborazione con NielsenIQ - GfK e Ie - Informazioni Editoriali, si confronteranno Tiziano Cancelli (Mercurio), Simona Casonato (Mondadori), Giusy Scarfone (Il Castoro Off), moderati da Samuele Cafasso (Giornale della Libreria).

Un secondo momento di approfondimento sul tema dei generi all'interno del programma professionale sarà venerdì 6 dicembre, sempre in Sala Aldus, alle ore 17.30 con l'incontro Lettori di fumetti E poi? in cui verrà analizzato il profilo del lettore di fumetti in Italia e verrà discussa la crescente affermazione dell'autorialità italiana all'estero.



