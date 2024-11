Giubileo: Gualtieri,'in tempo,Piazza Pia record più del Morandi'

"Noi siamo fiduciosi perché siamo in tabella di marcia, condizionata fin dall'inizio perché siamo partiti tardi. Siamo stati molto rapidi e fortunatamente siamo in linea coi tempi: quello che doveva finire a dicembre finirà a dicembre, Tor Vergata a luglio. Fare Piazza Pia in un anno e mezzo è un record assoluto, a livello del Ponte Morandi, se non addirittura, vista la complessità, ancora maggiore". Lo ha detto ai microfoni di Radio 1 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Poi - ha aggiunto - ci sono gli interventi 'con' il Giubileo che non hanno legame con l'accoglienza ma sono una legacy del Giubileo. Poi ci può essere qualche intervento che si ferma per strada per qualche ritrovamento archeologico, ma sono molto pochi. La stragrande maggioranza è nei tempi".

Gualtieri ha spiegato di aver utilizzato poco i poteri commissariali perché "abbiamo istituito una cabina di regia per cui tutti i vari problemi li abbiamo risolti sul momento con tutti attorno a un tavolo", un metodo basato "sull'intesa, che per me è positivo. Ho dovuto fare una scelta non semplice perché quando si è bloccato il dpcm per la caduta del governo Draghi avrei potuto stralciare gli interventi più complessi perché c'era il rischio di non fare in tempo. Ma Roma non poteva perdere l'occasione".

Gualtieri ha ribadito poi che stanno iniziando le inaugurazioni delle opere concluse, e che "decideranno i romani se saranno belle o brutte", mentre sul sistema dei rifiuti, che sarà messo a prova dai 32 milioni di pellegrini in arrivo, ha affermato di aver "programmato un rafforzamento delle attività di pulizia e degli sbocchi. I dati sono confortanti, la situazione è in netto miglioramento. Siamo fuori dall'emergenza.

Il livello di pulizia è dignitoso, e ora scatteranno i nuovi mezzi e il nuovo spazzamento delle strade".

Parlando della Stazione Termini e delle lunghe code in attesa di un taxi, il sindaco ha ricordato che si è conclusa "la procedura di assegnazione di 1.000 nuove licenze, da adesso ciascuno potrà iniziare a lavorare e a migliorare la qualità del servizio. A Termini sono in corso lavori belli e impegnativi di riqualificazione complessiva fino a piazza della Repubblica, che saranno conclusi entro dicembre. E' un intervento di cui non mi prendo il merito perché è frutto di un concorso di architettura fatto da Ferrovie con la precedente amministrazione, ma è un bellissimo progetto e contiamo che l'area sarà migliorata e a fine mese tutti lo potranno vedere".



