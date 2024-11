Santa Cecilia, Daniel Harding e la violinista Clara-Jumi Kang

Il direttore musicale di Santa Cecilia Daniel Harding, nel suo secondo concerto di stagione, e la giovane violinista Clara-Jumi Kang sono i protagonisti dell'appuntamento del cartellone sinfonico in programma il 28 novembre alle 19:30 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (repliche il 29 alle 20:30 e il 30 alle 18). La solista tedesca, già pluripremiata in competizioni internazionali, sostituisce Lisa Batiashvili, costretta a rinunciare per problemi di salute.

La serata si aprirà con il Prélude à l'après-midi d'un faune di Claude Debussy, capolavoro della letteratura musicale del 1894, in cui il compositore evoca l'atmosfera e la luce della poesia omonima di Mallarmé. Nel secondo brano in programma, il Concerto n. 2 per violino di Prokofiev, a far risuonare il suo Stradivari del 1702 "Thunis" sarà Clara-Jumi Kang, nata da genitori coreani ma cresciuta in Germania. In chiusura la Seconda Sinfonia di Johannes Brahms, che lo stesso compositore descrisse in una lettera come "una piccola sinfonia gaia e innocente".

Lo stesso programma - con l'aggiunta della Messa da Requiem di Verdi in programma a Vienna il 7 dicembre - verrà eseguito dall'Orchestra di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding con Lisa Batiashvili al violino, in una nuova tournée europea con concerti alla Philharmonie di Parigi il 2 dicembre, alla Philharmonie di Lussemburgo il 3 dicembre, alla Koningin Elisabethzaal di Anversa dove l'Orchestra si esibirà per la prima volta il 4 dicembre, e il 6 e 7 dicembre al Konzerthaus di Vienna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA