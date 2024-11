Brignano al Sistina con Speciale Capodanno, doppio appuntamento

Reduce dal successo de 'I 7 re di Roma' in scena al Sistina di Roma, dove vi resterà fino a domenica primo dicembre per poi toccare successivamente i più prestigiosi palcoscenici italiani, Enrico Brignano fa un ulteriore regalo alla sua città: festeggerà la fine dell'anno e l'inizio del 2025 con la sua ironia al Teatro Sistina per 'Speciale Capodanno' (prodotto da Vivo Concerti & Enry B.

Produzioni).

È un doppio e unico appuntamento speciale che andrà in scena il 31 dicembre dalle 21.30 (con il brindisi di mezzanotte) e l'1 gennaio dalle 18. Brignano riveste i panni dello showman a tutto tondo per un Capodanno tra divertimento e spensieratezza. Come ama dire sempre, leggerezza non è superficialità, ma solo un modo per ridere di noi stessi e del nostro modo di essere, non senza qualche spunto di riflessione tra una risata e l'altra.

Con la sua band di fiducia, capitanata dall'inseparabile maestro Andrea Perrozzi, Brignano traghetterà il pubblico verso il 2025 pieno di speranze e buoni propositi.

'Speciale Capodanno' è scritto dallo stesso Brignano con Manuela D'Angelo. In scena anche Pasquale Bertucci e Michele Marra. Scene di Marco Calzavara, disegno luci di Marco Lucarelli.

I biglietti sono disponibili dal 27 novembre su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA