Bao Publishing Editore, saremo a Più Libri ma annulliamo eventi

"A Più Libri Più Liberi ci saremo, per onorare un impegno preso con le nostre lettrici e i nostri lettori, con le nostre autrici e i nostri autori, ma abbiamo deciso di annullare la nostra partecipazione a qualunque evento interno alla fiera". Lo annuncia in un post su Instagram la casa editrice di fumetti Bao Publishing, editore di Zerocalcare, dopo le polemiche per l'invito alla fiera, che si terrà dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma, del filosofo Leonardo Caffo, sotto processo per maltrattamenti e lesioni alla sua ex compagna.

"Questo vale sia per i nostri ospiti che per i membri della redazione, che si scusano con gli altri relatori degli eventi che diserteranno. È fondamentale per noi, pur nel rispetto delle scelte altrui, dare un segno di discontinuità e di distacco da un modo di fare programma e di comunicare che non ci appartiene.

Ci aspettiamo in futuro, ed è un'aspettativa che riserviamo su tutti i nostri interlocutori fieristici, un comportamento più capace di assumersi le proprie responsabilità (e le responsabilità dei propri sbagli) da chi, organizzando un evento che ci ospita, fa propria anche la nostra responsabilità, che ci è necessario - ovviamente - tutelare" sottolinea Bao Publishing.

La casa editrice spiega anche: "Negli ultimi giorni siamo stati costretti a riflettere sull'opportunità della nostra partecipazione alla prossima edizione di Più Libri Più Liberi.

Le polemiche che hanno coinvolto alcune scelte dell'organizzazione ci hanno messo in enorme difficoltà, perché consideriamo le poche fiere cui partecipiamo ogni anno dei luoghi sicuri per tutte le idee e tutte le sensibilità, e quando vengono operate scelte di un segno contrario ai nostri principi, ai nostri ideali, ci vediamo costretti a prendere una posizione rispetto alla linea scelta da chi queste fiere le organizza".





