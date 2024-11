Libri, nei primi 10 mesi del 2024 persi 12 milioni di vendite

Oltre 12 milioni di euro di vendite di libri in meno nei primi dieci mesi del 2024 con un calo dell'1,1% del mercato trade, cioè libri di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati.

A copie il calo è del 2,1%, con circa 1,7 milioni di copie in meno.

Sono alcuni dati dell'indagine dell'Associazione Italiana Editori che saranno presentati il 4 dicembre, nel giorno d'inaugurazione di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall'Aie, alla Nuvola di Roma, all'Eur.

L'incontro, in collaborazione con NielsenIQ - GfK, 'Quando la crescita rallenta. Piccoli e grandi editori a confronto', in Sala Aldus alle ore 12.00, esplorerà in particolare le differenti performance degli editori per classe di venduto, con approfondimenti sui titoli più acquistati dai lettori in questi primi dieci mesi dell'anno, gli andamenti mensili e i canali di distribuzione. Interverranno, moderati da Sabina Minardi (L'Espresso) e dopo i saluti di Innocenzo Cipolletta (presidente di Aie), Lorenzo Armando (presidente del Gruppo Piccoli editori Aie), Carlo Gallucci (Gallucci editore), Gianluca Mazzitelli (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) e Giovanni Peresson (Ufficio studi Aie).

L'appuntamento apre un calendario di 24 incontri, a cura dell'Ufficio Studi di Aie, che spazia dall'analisi dei trend di mercato all'Intelligenza Artificiale, passando dall'internazionalizzazione, la lettura, l'audio come strumento di promozione del libro e come modo di fruizione. Centrale in tutti gli incontri in programma sarà l'attenzione nei confronti dell'editoria piccola e media.

Sempre il 4 dicembre, alle ore 16 in Sala Aldus, si parla di Piccoli editori e biblioteche a confronto: cataloghi, politiche d'acquisto ed e-lending. Modera Piero Attanasio (Aie), intervengono Nicola Cavalli (Ledizioni) e Valentina Sonzini (Associazione Italiana Biblioteche). La piccola editoria tra logiche di filiera e politiche pubbliche: Italia vs. Francia è il tema dell'incontro di giovedì 5 dicembre alle 12.30 moderato da Annamaria Malato (presidente di Più libri più liberi) e dove intervengono Lorenzo Armando (presidente del Gruppo Piccoli editori di Aie) e Nicolas Filicic (Les Belles Lettres).

Intelligenza Artificiale generativa: cinque domande dei piccoli editori, venerdì 6 dicembre alle 14.30 sempre in Sala Aldus, vedrà gli interventi di Andrea Angiolini (delegato Aie all'innovazione), Raniero Romagnoli (Almawave), Matteo Turisini (Cineca).



