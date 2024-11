Giubileo:contro invasione codici verdi pronto soccorso paralleli

"Tutti i pronto soccorso saranno gravati da una domanda importante: io mi aspetto una invasione di codici verdi, quantomeno da parte del popolo dei pellegrini.

I direttori si stanno attrezzando per preparare e predisporre strutture parallele affinché l'eventuale aggravamento di presenze da codici verdi non crea problemi alla popolazione romana". Lo ha detto il coordinatore dei Servizi di accoglienza e assistenza del Giubileo Agostino Miozzo, in audizione in commissione capitolina Giubileo.

"Chiunque viene da fuori Roma e dovesse avere il minimo problema sanitario, non avendo il medico di famiglia, andrà al pronto soccorso - ha riflettuto Miozzo - Ma il malato romano non deve avere un impatto negativo nella già critica situazione dei ps romani perché ci sono i pellegrini che chiedono una ricetta.

Anche perché una ricetta la fa un medico, non può farla un farmacista. Per cui se ti serve il rinnovo di una ricetta devi chiederla a un medico, e un medico lo trovi in un ospedale".

"Sulla sanità - ha detto poi, parlando in generale - quasi tutti hanno rappresentato le croniche criticità del Ssr. Però non è che il Giubileo fa il miracolo. Il servizio finanziato con le risorse straordinarie ne beneficierà, e oo sono ottimista ma certamente non sono mago Merlino con la bacchetta magica che cambia un sistema con criticità in un sistema ottimale".



