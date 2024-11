16enne accoltellato, prefetto Latina 'faremo più controlli'

"A seguito dell'approfondimento fatto oggi procederemo con un'ulteriore intensificazione dell'attività di vigilanza e controllo, implementando anche la videosorveglianza della zona e collaborando con gli esercenti dei locali". Sono le parole pronunciate dal prefetto di Latina Vittoria Ciaramella a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi questa mattina in prefettura, convocato in seguito all'episodio di violenza che si è registrato sabato sera nella zona della movida della città, una maxirissa durante il quale un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti, dove ora è ricoverato in condizioni delicate in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del nosocomio pontino. "Sarà mia cura incontrare gli esercenti per una collaborazione utile a trovare un'intesa per monitorare al meglio la zona" le parole del questore Fausto Vinci: "Nel frattempo, stiamo procedendo con gli approfondimenti investigativi delegati dalla procura di Latina" ha aggiunto il questore, assicurando che il sedicenne risulta al momento stabile. "È stato un episodio gravissimo che ha toccato tutta la collettività" le parole del sindaco Matilde Celentano: "Quanto accaduto va inserito in un periodo in cui c'è un disagio giovanile in tutto il Paese. I ragazzi coinvolti in questi episodi violenti sono sempre più giovani. Bisogna lavorare a monte nelle famiglie e nelle scuole. Per quanto riguarda la videosorveglianza, un'implementazione ulteriore rispetto alle due telecamere presenti sarà d'aiuto, oltre alla presenza delle forze dell'ordine, che si sono rese disponibili per il pattugliamento a piede e con agenti in borghese. Altro aspetto quello della somministrazione alcolica ai minorenni, che va monitorata". Domani, infine, tutto il personale della polizia locale, anche quello delegato agli uffici non operativi, per la prima volta uscirà in strada per testimoniare la volontà di assicurare la presenza di agenti sul territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA