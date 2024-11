Viterbo, la sindaca Frontini inaugura il Christmas Village

È già aria di Natale nel quartiere viterbese San Pellegrino, con l'inaugurazione di questa mattina del Christmas Village. Alle 11 in punto con il taglio del nastro la sindaca Chiara Frontini ha dato il via ufficialmente al Natale viterbese del quartiere medioevale. Presenti insieme alla sindaca le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, tra cui: Il vescovo Orazio Francesco Piazza, la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, i consiglieri regionali Enrico Panunzi e Daniele Sabatini, e il presidente della Provincia Alessandro Romoli. I visitatori da oggi fino al 6 gennaio potranno avventurarsi in un percorso che li porterà a conoscere la Befana che li aspetterà nella sua casetta, o a visitare le poste di papà Natale dove i più piccoli potranno scrivere e poi spedire la letterina al vecchietto del polo nord. Nel tour anche la casa del Grinch, il mondo dei ghiacci, e il presepe con ambientazioni che riproducono gli scorci più belli di Viterbo con figure a grandezza naturale.

Infine, il vero babbo Natale aspetterà tutti i giorni i visitatori nella sua casa, dove i bambini potranno posare per una foto ricordo seduti sulle sue ginocchia. Come ormai da tradizione la sindaca Frontini questa mattina è stata la prima ad essere immortalata in braccio al vecchietto vestito di rosso.





