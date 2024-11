Tagliavanti, orgoglio 130 anni Touring Club nella nostra sede

"Da sempre, le tante reti che attraversano il tessuto sociale del nostro Paese rappresentano la sua grande forza. Le libere associazioni sono il pilastro di qualsiasi democrazia. E un'associazione come il Touring Club Italiano, divenuta ora fondazione, assume particolare rilievo. L'aver scelto la nostra sede per celebrare i suoi 130 anni di storia, alla presenza del Presidente della Repubblica, è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione". Così il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, durante il convegno "La tradizione si fa futuro" nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma, in occasione dei 130 anni del Touring Club Italiano. Evento che si è svolto alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"La Camera di Commercio di Roma, il luogo in cui si realizza l'incontro fra l'agire delle Istituzioni e delle imprese, opera, infatti, per supportare l'attività delle imprese e, insieme, per accompagnarle nelle difficili sfide della transizione energetica e digitale. E', dunque, motore propulsivo di un'innovazione che è, insieme, sociale ed economica", ha concluso.



