Ministero dell'Istruzione in rosso contro la violenza alle donne

Da questa sera e fino al 25 novembre, per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la sede del ministero dell'Istruzione e del Merito a viale Trastevere a Roma sarà illuminato di rosso, il colore simbolo della lotta contro i femminicidi, le violenze e le discriminazioni di cui ancora oggi le donne sono vittime.

"Sicurezza, libertà, dignità per ogni donna si ottengono diffondendo, a partire dalle scuole, la cultura del rispetto", ha commentato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, partecipando alla manifestazione inaugurale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA