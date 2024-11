Falso broker truffa a imprenditore 60 mila euro, arrestato

Era stato convinto ad investire online da un sedicente broker che lo aveva contattato attraverso un social network e che con il tempo gli aveva fatto credere - attraverso una falsa piattaforma di trading online creata ad hoc - che le somme depositate stessero rapidamente generando elevatissimi rendimenti. Il presunto truffatore ,un trentenne di nazionalità ucraina, è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata dai poliziotti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Roma, dopo la denuncia dell'imprenditore vittima del raggiro.

Il trentenne aveva proposto all'uomo- che reclamava la restituzione dei 60 mila euro investiti- un incontro per sbloccare la sua pratica con la consegna , tramite un corriere di fiducia, di altri 20mila euro. All'appuntamento si sono però presentati gli operatori della polizia postale che hanno proceduto all'arresto.



