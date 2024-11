Turisti-gladiatori al Colosseo, il 26 assessore vede AirBnb

La prossima settimana l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio incontrerà il Ceo di AirBnb per affrontare il tema dei turisti-gladiatori al Colosseo: al manager del colosso del turismo, il 26 di novembre, Smeriglio ribadirà quanto anticipato in una lettera, e cioè sì al mecenatismo - c'è un investimento da parte della multinazionale di 1,5 milioni per il monumento - ma no all'uso esclusivo per pochi fortunati (o ricchi) del Colosseo. E' quanto è emerso questa mattina dall'audizione dell'assessore in commissione capitolina Cultura, presieduta da Erica Battaglia (Pd), richiesta dalla consigliera di FdI Francesca Barbato. Sarà preparata una mozione da discutere in Assemblea Capitolina e Smeriglio s'è reso disponibile a riferire dell'incontro con la multinazionale.

Battaglia ha brevemente ricordato la questione, resa nota dai media, di un accordo tra Airbnb e il Parco Archeologico del Colosseo (ente statale) che prevede, oltre ai fondi per il percorso museale 'Roma si racconta', anche l'iniziativa per 16 turisti di vivere nell'Anfiteatro Flavio una esperienza gladiatoria. "Io - ha detto l'esponente dem - la vivo come una mercificazione di un patrimonio dell'umanità, e questo sembra più un uso da luna park che una valorizzazione".

Il tema, è stato subito chiaro in commissione, è delicato e va ben oltre la rievocazione storica dei duelli. Sul tavolo c'è il generoso contributo privato per la valorizzazione del Colosseo, a cui nessuno o quasi vorrebbe rinunciare, e c'è un produttivo dialogo in corso tra Smeriglio (di Avs) e il ministro Alessandro Giuli per la presentazione congiunta del restyling dei Fori. Ma c'è anche sullo sfondo il tema dell'overtourism e degli affitti brevi, di cui Airbnb è un attore fondamentale con cui fare i conti, specie col Giubileo alle porte. E poi ci sono le diverse sensibilità politiche rispetto all'uso 'privato' di un bene pubblico, che però hanno trovato una sostanziale convergenza nella perplessità, quantomeno, rispetto ai turisti emuli di Russell Crowe.



