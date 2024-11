Due morti per eroina in tre giorni a Viterbo, indaga la Procura

Due decessi negli ultimi tre giorni, e per entrambi il sospetto degli investigatori è che siano dovuti al consumo di eroina. Le vittime sarebbero un 40enne viterbese e un 50enne residente in provincia, morti in circostanze che fanno pensare all'abuso di droga, forse tagliata male.

A occuparsi del caso è la procura di Viterbo, che ha avviato un'indagine per fare luce su una possibile correlazione tra i due decessi, e una eventuale consumo di droga alterata e quindi potenzialmente letale. A questo proposito per chiarire le cause esatte che hanno determinato la morte delle due persone, sono stati disposti gli esami autoptici.

In giornata la Procura di Viterbo ha diffuso una nota a firma del procuratore capo Paolo Auriemma dove si legge: "Si ritiene di assoluto interesse, a tutela dell'intera collettività, rendere pubblica la notizia che l'ufficio sta svolgendo attività di indagine in relazione alla diffusione di sostanze stupefacenti nella provincia di Viterbo, che potrebbero risultare dannose e forse anche "letali" per la salute degli assuntori".



