Crosscurrents Trio, supergruppo al Roma Jazz Festival

Tre giganti del jazz e della world music insieme nel Crosscurrents Trio. Il supergruppo che riunisce il contrabbassista Dave Holland, il batterista Eric Harland e il sassofonista Chris Potter sarà in scena il 19 novembre all'Auditorium Parco della Musica per il Roma Jazz Festiva.

Eccezionale per virtuosismo, brillantezza e linguaggio sofisticato, l' ensemble esplora le relazioni tra il jazz e i ritmi pan-africani in un flusso musicale inarrestabile. Dave Holland, uno dei grandi nomi della scena internazionale, ha superato i cinquant'anni di carriera. Bassista di Miles Davis in dischi fondamentali come "In a Silent Way" e "Bitches Brew", Holland ha suonato con tutti i big. Tornato fin dai primi anni Settanta alle atmosfere acustiche, ha mostrato grandi doti di leader, conquistando diverse volte il Grammy. Eric Harland, plurinominato ai Grammy, è il batterista più richiesto della sua generazione, ha condiviso il palco con maestri come MyCoy Tyner, Michael Brecker, Wayne Shorter, Esperanza Spalding. Chris Potter è tra i sassofonisti più tecnici e potenti in circolazione.

Oltre alla sua fama di side man, è anche leader di progetti importanti. Down Beat lo ha definito "uno dei più studiati (e copiati) sassofonisti del pianeta". Ha inciso 15 album come leader e partecipato ad oltre cento incisioni.



