Giubileo: da domani nuova viabilità a piazza Risorgimento

Nell'ambito delle opere di riqualificazione previste in piazza Risorgimento per il Giubileo, domani prenderà avvio il nuovo piano di viabilità a piazza Risorgimento. Prevede, oltre all'attivazione dei nuovi impianti semaforici alle intersezioni con via Cola di Rienzo e via Crescenzio, la modifica della circolazione da rotatoria a due corsie per senso di marcia su tre rami. Lo rende noto la polizia locale.

Il nuovo assetto della viabilità - prosegue la nota - consentirà la prosecuzione e il completamento dei lavori di riqualificazione della restante parte della piazza, permettendo di aumentare gli spazi pedonali.

La polizia locale rafforzerà i servizi di viabilità nella zona per agevolare il traffico, soprattutto nel periodo iniziale.



