Gruppo Storico Romano, 'progetto gladiatori ha solide basi'

Il progetto di rievocazione dei combattimenti gladiatori presso il Colosseo "nasce dall'accordo scientifico sottoscritto tra il Parco Archeologico del Colosseo, il Gruppo Storico Romano e l'associazione Ars Dimicandi e grazie a questa collaborazione istituzionale, il progetto si fonda su solide basi storiche, scientifiche e filologiche, frutto di un rigoroso lavoro di ricerca condotto da storici, archeologi, studiosi e ricercatori".

Lo dice il Gruppo Storico Romano, l'associazione culturale insignita di sette medaglie dalla Presidenza della Repubblica Italiana per l'organizzazione dei Natali di Roma e di una medaglia della Camera dei Deputati per i suoi trent'anni di attività, che vuole chiarire le basi e il significato del progetto che "sta suscitando un vivace dibattito culturale".

La finalità, afferma il Gruppo Storico Romano, "non è meramente spettacolare o commerciale: l'obiettivo principale è proporre al pubblico una rappresentazione che non solo intrattenga, ma che anche educhi e informi, restituendo un'immagine accurata e documentata della figura del gladiatore e del significato che la gladiatura assumeva nella società romana" dove "non si riduceva a un combattimento fine a sé stesso, ma rappresentava un profondo cammino di sofferenza e riabilitazione sociale, ricco di significati che meritano di essere compresi e trasmessi al pubblico di oggi".

La realizzazione del progetto, sottolinea il Gruppo, è possibile anche grazie alla collaborazione con Ars Dimicandi, associazione storica fondata da Dario Battaglia, esperto di rilievo nel settore e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla gladiatura.

"In questo contesto, i combattimenti gladiatori al Colosseo non rappresentano una mera attrazione, ma un omaggio alla storia di Roma e una lezione di cultura vivente, volta a offrire ai visitatori un'esperienza immersiva e rispettosa, che restituisca il Colosseo come scenario del suo contesto originario. Monumenti come il Colosseo, autentiche icone della storia mondiale, possono e devono essere vissuti non solo come luoghi silenti, ma - sostiene ancora il Gruppo Storico Romano - anche come ambienti in cui la storia si rivive, contribuendo così a un profondo momento di arricchimento culturale per tutti coloro che li visitano".



