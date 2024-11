Il ragazzo dai pantaloni rosa, boom botteghino in una settimana

'Il ragazzo dai pantaloni rosa' è ufficialmente diventato un caso. Il film, ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, vola in classifica ed è il film italiano più visto della settimana. A soli cinque giorni dall'uscita ha raggiunto 1.410.000 euro al box office passando giovedì da 420 copie a 500. Il presidente di Eagle Pictures Tarak Ben Ammar esprime così la sua gratitudine: "Ci tengo a ringraziare, e lo farò di persona alle Giornate Professionali di Sorrento, i nostri agenti e gli esercenti per aver abbracciato la storia di Andrea in un modo che commuove. Vi siete dimostrati ancora una volta fondamentali per la nostra industria".

Teresa Manes, la mamma di Andrea, ancora incredula e sopraffatta dal successo del film, dichiara: "Non potevo desiderare di più di questo. Finalmente la storia di mio figlio la stanno conoscendo tutti e può diventare un esempio e un monito per i ragazzi con cui parlo ormai da anni e a cui rammento che la vita è un dono meraviglioso e vale sempre la pena di essere vissuta". Il film, diretto dalla regista Margherita Ferri con Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Andrea Arru e Corrado Fortuna, prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films con la sceneggiatura di Roberto Proia è nelle sale dal 7 novembre.





