Baby gang in azione a Trastevere, botte e rapine a turisti

Hanno preso di mira diverse persone, tra turisti e giovani, che stavano trascorrendo il sabato sera a Trastevere, zona di movida al centro di Roma. Ma la baby gang, composta da ragazzini tra i 15 e i 17 anni, è stata individuata dalla polizia. I cinque giovanissimi sono stati denunciati.

Sul posto i poliziotti del commissariato Trastevere, che sono intervenuti immediatamente e hanno ricostruito tre episodi avvenuti la stessa sera. ln un caso si sono avvicinati a un turista francese chiedendogli i soldi poi, di fronte al suo rifiuto, lo hanno colpito con calci e pugni al volto e rapinato del cellulare. Aggredito anche un altro turista che era intervenuto in difesa dell'amico. Agli agenti un testimone ha raccontato che poco prima, in via dell'Arco di San Calisto, altre due persone erano state aggredite dallo stesso gruppo di giovani. Sempre sabato sera, in via Luciano Manara, un componente dello stesso gruppo ha colpito alla testa con un casco un altro ragazzo che è stato trasportato al Bambino Gesù dove ha avuto cinque giorni di prognosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA