Rapina e accoltella rider vicino Roma, fermato un 21enne

I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 21enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, per rapina e lesioni personali ai danni di un rider.

Nella tarda serata del 3 novembre sono intervenuti a Torvaianica perché un 31enne, rider di una nota società di consegne di alimenti a domicilio, era stato accoltellato e rapinato.

Ai militari il rider ha denunciato che, giunto per la consegna di un ordine, era stato derubato del borsello, contenente denaro contante e documenti personali e ferito con un'arma da taglio.

Gli investigatori sono risalito al presunto autore che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, in attesa della convalida da parte del Tribunale di Velletri, è stato portato in carcere. La vittima è stata dimessa dall'ospedale con 30 giorni di prognosi.



