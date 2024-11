Davanti alla scuola del saluto romano spuntano manifesti'antifa'

Alcuni manifesti con la scritta 'Antifa non ce la menare, la tua morale ci fa ca..' sono apparsi oggi davanti alla scuola Montessori di Roma, dove qualche giorno fa due studenti erano stati sorpresi in classe mentre facevano il saluto romano. Nei volantini appare una foto dello scrittore Antonio Scurati e alcune immagini tratte dal film Arancia Meccanica.

I ragazzi che avevano fatto il saluto fascista erano stati obbligati a leggere alcuni libri sulla storia e la Resistenza,tra i quali anche Fascismo e Populismo di Antonio Scurati; a loro erano stati comminanti anche dieci giorni di sospensione da trascorrere a casa e alcuni lavori socialmente utili a scuola, dalla catalogazione dei libri in biblioteca, alla pittura delle righe del campo di pallavolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA