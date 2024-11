Il Papa alla Gregoriana, disarmare le parole e i pensieri

Occorre "disarmare i pensieri, disarmare le parole, disarmare gli sguardi" ed "essere alla stessa altezza per guardarsi negli occhi: non c'è un dialogo dall'alto al basso". Lo ha detto il Papa parlando alla Gregoriana aggiungendo: "Solo così l'insegnamento diventa un atto di misericordia".

Poi il Papa ha lanciato un appello: "Meno cattedre, più tavoli senza gerarchie, uno a fianco all'altro, tutti mendicanti di conoscenza toccando le ferite" che "attendono cura" e "trasformare lo spazio accademico in una casa del cuore".





