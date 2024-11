Furto e tre rapine in serie, due arresti a Latina

Gli agenti della squadra Mobile della questura di Latina ed i carabinieri della Stazione di borgo Podgora hanno arrestato e trasferito in carcere due persone, un trentenne ed un ventiduenne, entrambi residenti nel territorio pontino, per i reati di rapina aggravata e furto. I due sono accusati di furto con il cosiddetto "metodo della spaccata" e di tre rapine messe a segno nel giro di tre giorni nello scorso mese di maggio. Uno dei due è infatti indiziato di aver infranto con la propria auto, lo scorso 5 maggio, la vetrina di un negozio di abbigliamento del centro, dove sono poi stati rubati i soldi contenuti nella cassa e un computer portatile; entrambi, invece, sono indiziati di tre rapine, commesse tra il 6 e il 7 maggio, nei confronti di due bar e un ristorante. Simile la dinamica: mentre uno dei due attendeva in auto, il suo complice entrava negli esercizi commerciali dove, dopo aver minacciato, anche con l'uso di una pistola, i diversi baristi, si impossessava dei soldi contenuti nei registratori di cassa, per poi darsi alla fuga. Le indagini di polizia e carabinieri hanno permesso di ricostruire quanto accaduto a seguito delle denunce delle vittime, circostanziando ed approfondendo tutti gli elementi raccolti con numerosi riscontri oggettivi, tra cui immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza privati e comunali e la testimonianza di vittime e persone presenti. L'identificazione dei responsabili è avvenuta anche grazie alla puntuale ricostruzione dei percorsi della macchina utilizzata dai due per i colpi, ovvero un'autovettura presa a noleggio che durante uno dei furti si era danneggiata, lasciando sul posto alcuni frammenti.



